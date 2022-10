La giornata di ieri ha visto celebrarepremiato come pallone d'oro 2022. L'attaccante delconquista quindi per la prima volta questo riconoscimento, grazie alle vittorie in Champions League e in campionato. Il giocatore del Real non è però certo il primo nella storia dei Blancos a vincerlo. In generale infatti, sono 12 i calciatori del club spagnolo ad aver ottenuto questo premio. Tanti quanti gli eterni rivali del Barcellona.vanta 8 calciatori che hanno ricevuto il pallone d'oro. Ovvero Omar Sivori, Paolo Rossi, Michel Platini (per tre volte), Roberto Baggio, Zinedime Zidane e Pavel Nedved.