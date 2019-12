Come racconta Juventus.com nei suoi Facts dopo la gara con la Sampdoria, la squadra bianconera ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 5 gare di campionato. Solo 5 clean sheets per i bianconeri finora, la metà di quelli registrati nelle prime 17 nel 2018/19. Per tornare a un numero così basso di clean sheets nei primi 17 turni dei bianconeri bisogna risalire al 2010/11.