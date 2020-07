Avete paura di perdere lo scudetto? Domanda semplice, quanto complessa. Dopo due punti in 3 partite, la Juventus può ritrovarsi questa sera nuovamente con "sole" sei lunghezze di vantaggio sull'Inter di Antonio Conte. Che non molla, che non vuole farlo dopo aver trovato un briciolo di continuità nell'ultima gara contro il Torino.Lo scudetto rischia di scivolare via, Sarri di rovinare tutto quanto di buono aveva costruito finora. Un filotto negativo che pregiudica anche il giudizio finale di tifosi e soprattutto società.