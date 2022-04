Non fa sorridere la Juve il dato sui calci d'angolo emerso da una serie di statistiche della Lega Serie A. I bianconeri, infatti, sono solo al decimo posto in classifica tra le squadre del massimo campionato per numero di corner battuti finora: sono 154 in totale, ben 50 in meno dell'Inter, al primo posto nella graduatoria, ma inferiori per numero anche a formazioni come Empoli, Bologna e Fiorentina.