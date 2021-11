Le prime voci arrivate dall'Argentina hanno spaventato e non poco, perché per la Joya si sarebbe trattato del terzo infortunio muscolare della stagione. Una vera maledizione che lo accompagna da un paio di stagioni. Con il passare delle ore, però, le notizie che filtravano dal Sud America hanno portato un po' di sollievo, pur mantenendo una punta d'ansia. Gli esami a cui Dybala e Bentancur sono stati sottoposti dagli staff medici hanno escluso infortuni:Entrambi ancora a disposizione delle Nazionali e in ritiro. Massimiliano Allegri, ovviamente, si augura che recuperino per il prossimo impegno con le selezioni, ma anche che non debbano scendere in campo dall’inizio.Gli esami strumentali svolti con l’Argentina hanno ridotto il problema a un affaticamento e il fatto che Dybala non sia uscito a partita in corso, ma durante l’intervallo, è un segnale positivo. Con un dolore maggiore avrebbe chiesto il cambio prima. Cosa che - scrive Tuttosport -Per spazzare via del tutto l’ansia bisognerà aspettare i prossimi allenamenti.