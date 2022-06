Come racconta La Gazzetta dello Sport, sarà cessione sicura per Rolando Mandragora, rientrato dal prestito al Torino ma già destinato altrove. I granata non hanno trovato un accordo con i bianconeri per il riscatto e la Signora ora sta trattando con la Fiorentina: l’accordo è vicino, l’affare si può chiudere per 10 milioni complessivi, 9+1 di bonus.