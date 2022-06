Ormai ci siamo. Rolando Mandragora può diventare prestissimo un giocatore della Fiorentina. Il centrocampista napoletano, nella passata stagione al Torino, è il protagonista di queste ultime ore del mercato in uscita dei bianconeri. La Juve conserva ancora la proprietà del calciatore, dal momento in cui il Toro ha fatto scadere l'opzione per il riscatto. E ora ci pensa la Viola. Anzi: ci ha già pensato, trovando in poco tempo un accordo per Mandragora.



PALLA AL TORO - Quanto incassa la Juve? Una cifra vicina ai 10 milioni di euro, non inferiore alla richiesta iniziale fatta ai granata (di circa 11 milioni). Il Torino ha provato a trattare al ribasso, scontrandosi con il muro bianconero, forte evidentemente di altri sondaggi e altre proposte. Una di queste ha vinto la corsa a Rolando: sarà un giocatore della Fiorentina, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto.