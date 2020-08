La Juventus non smette di pensare a Federico Chiesa. È quanto riporta il Corriere Fiorentino, secondo cui il club bianconero sarebbe l’unico ad essere rimasto in corsa per l’esterno offensivo della Fiorentina. L’altra serie rivale, l’Inter, si sarebbe ritirata dalla corsa, lasciando la strada spianata a Fabio Paratici. Lo scoglio rimangono le altissime richieste del presidente viola Rocco Commisso per il cartellino dell’azzurro, dettaglio di non poco conto che sta allontanando l’assalto della Juve.