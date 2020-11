Il padre di Sergio Ramos spezza i sogni della Juventus: "Siamo tranquilli - dice parlando del rinnovo con il Real Madrid - e ovviamente sono ottimista. Confidiamo che resti a Madrid e che tutto si sistemi" ha detto ai microfoni de El Chiringuito. Il difensore è in scadenza di contratto con le Merengues e si è parlato anche di un suo possibile addio a parametro zero. Per la Juve Ramos è un'idea se non dovesse trovare l'accordo per il prolungamento, a parametro zero potrebbe essere una grande occasione.