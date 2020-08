La Juve sogna Luis Suarez anche se l'attaccante uruguaiano chiede almeno 13 milioni di ingaggio. Secondo quanto riporta Marca, ci sono almeno altre due squadre che vogliono l'attaccante del Barcellona che però può liberarsi a zero. Si tratta dei Leicester e dell'Inter Miami che ha appena acquistato a costo zero Blaise Matuidi, che aveva risolto il suo contratto con la Juventus. Sono loro le due pretendenti per l'acquisto di Suarez che era cercato anche dall'Ajax ma che non può permettersi l'ingaggio del "Pistolero".