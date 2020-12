Tra i grandi sogni della Juventus per il dopo Cristiano Ronaldo, c'è anche il nome di Kylian Mbappé. L'attaccante del Psg è uno dei più forti in circolazione e probabilmente sarà uno dei prossimi vincitori del Pallone d'Oro, per questo non sarà facile provare a portarlo via da Parigi come ha spiegato anche il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge: "Purtroppo è impensabile - ha detto il dirigente tedesco a Le Figaro - amo Mbappé e come gioca, ma non credo che potremo mai portarlo via. Sta bene al Psg, il presidente è un mio amico e non gli darò fastidio su questo argomento".