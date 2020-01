Kylian Mbappé è uno dei giocatori per i quali chiunque farebbe follie. La Juve pensa a lui come possibile uomo immagine per il dopo Ronaldo, ma da Liverpool arriva un messaggio dell'ex compagno ai tempi del Monaco Fabinho: "Vorrei che venisse qui al Liverpool" ha detto il centrocampista in un'intervista a Telefoo. Mbappé ha un contratto fino al 2022 con il Psg, ma la trattativa per il rinnovo non sta andando benissimo.