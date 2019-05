"Koulibaly resterà a Napoli anche nella prossima stagione": Carlo Ancelotti, intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo la gara contro il Bologna, si è sbilanciato sul futuro del centrale senegalese. Il classe '91 rappresenta un obiettivo per tante squadre europee: il Real Madrid ci ha pensato per l'eventuale dopo-Varane e potrebbe tornare a muoversi per sostituire Sergio Ramos, ma anche la Juventus è in agguato. Sì, perché Koulibaly rappresenta da tempo un vero e proprio sogno per i bianconeri, che lo considerano un innesto potenzialmente ideale per la retroguardia: tra il dire e il fare c'è però De Laurentiis, pronto a tutto per evitare un nuovo caso Higuain. Ancelotti, da parte sua, è sicuro: "Koulibaly resta a Napoli".