Una serata amara, fino alla zuccata di Leonardo Bonucci. Cristiano Ronaldo tira un sospiro di sollievo: il gol del capitano bianconero ha salvato pure la prestazione di CR7, che è apparso confuso e sconclusionato. Duro, il giudizio de La Gazzetta dello Sport: "Il calcio è un romanzo di paradossi. Eccone un altro: l'uomo dei 750 gol s'impianta contro la peggiore difesa della Serie A. Non vede mai la porta. Forse è umano". Il Corriere dello Sport gli dà 6.5: "Gli mancano il riferimento e lo spazio creato da Morata, così gira largo, spesso a sinistra e alla fine inventa un'occasione d'oro per Dybala. Non molla mai". 5 per Tuttosport: 'Più che Ronaldo-dipendente, in questo momento la Juventus sembra Morata-dipendente".