"Siamo stati bravi a non disunirci dopo il gol preso, lottando in mezzo al campo e strappando alla fine un meritato punto. Avanti così!!!".La Juve esce indenne da San Siro: contro l'Inter è 1-1. E i bianconeri si sono aggrappati a Paulo Dybala, autore del gol del pari su calcio di rigore (contestatissimo)."Sempre bello giocare queste partite. Forza Juve", il commento di Paulo. Che si accompagna a quello dei compagni - non di tutti -, comunque soddisfatti per il pari acciuffato all'ultimo istante dalla Juventus. Non tutto è perduto: lo insegna anche questa partita.