Un dicembre sicuramente di alto livello. La Juve non avrà brillato in campo, ma sui social ha dimostrato di essere coi tempi giusti e col passo svelto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che cita una classifica di Primaonline e Sensemakers, il logo J surclassa tutti sui social: nell'ultimo mese del nefasto 2020 è balzato in testa con 85,2 milioni di interazioni sulle quattro principali piattaforme. Colleziona 86,2 milioni di visualizzazioni ai video. Una vera e propria impresa, trascinata a sua volta da un'altra impresa: quella registrata a Barcellona, con una sfida epica che ha fatto fare un balzo incredibile ai bianconeri. Sempre più su, sui social.