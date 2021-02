La Juventus nell'ultimo mercato invernale appena concluso ha portato a termine diversi colpi per la formazione Under 23. Soprattutto giocatori offensivi. All'elenco dei vari Dabo e Aké non si è però aggiunto Shola Shoretire, talento 17enne che ha attirato su di sé l'interessamento di Juve, PSG, Bayern Monaco e Barcellona, ma che - riporta il Daily Mail - in settimana firmerà il suo primo contratto da professionista con il Manchester United, club nel quale sta effettuando la trafila giovanile e nel quale ancora sembra destinato a crescere.