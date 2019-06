Non era soltanto Max Allegri a promuovere una cessione di João Cancelo nel corso della finestra estiva di mercato: le prestazioni del portoghese negli ultimi sei mesi hanno portato tutta la Juventus a riflettere concretamente sull’opportunità di cederlo, a un anno di distanza dal suo arrivo dal Valencia. I club interessati non mancano, su tutti quel Manchester City che già da tempo ha posato lo sguardo sul terzino. Il messaggio a Jorge Mendes è già arrivato, il procuratore di Cancelo è al lavoro per trovare la migliore soluzione: e la Juve, che dovrà cedere alcuni “big” per investire pesantemente in sede di campagna acquisti, aspetta un’offerta non inferiore a 60 milioni per liberare João.