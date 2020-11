2









Dipendenza. Dybala. Blackout. Personalità. Corrente alternata. Gioco. Questi, i problemi evidenziati dalla Juventus secondo l'ottica del Corriere dello Sport. Intanto, la distanza dal Milan s'è fatta di sei punti: tanti, quasi troppi. La Juve deve cambiare marcia per raggiungere l'obiettivo decimo scudetto e non può permettersi una classifica peggiore anche perché non entrare in Champions sarebbe un vero, concreto, orribile disastro.



DOPPIA D - Intanto, per risolvere i primi problemi c'è innanzitutto da capirli e renderli noti: e qui vien fuori la Doppia D. La prima? E' Dipendenza da Ronaldo: quando manca il fuoriclasse, sono guai; quando c'è, una media di 2 gol a partita e senza si scende a 1,3. Poi, l'altra D: quella di Dybala. Poca Joya finora, per il quotidiano: ma sembra una questione di tempo.



PERSONALITA' - Szczesny, Danilo e De Ligt stanno facendo benissimo (oltre ovviamente a Ronaldo e Morata). Ma gli altri? I totem Bonucci e Chiellini sono stati fermati per infortunio, anche prima non è che sembrassero nella migliore stagione della loro vita. Questa corrente alternata frena poi il centrocampo: Rabiot e Ramsey sono partiti forte, poi si son persi. Percorso inverso per Bentancur, Bernardeschi e Arthur. Chiesa e Kulusevski sono i colpi più importanti. Ma troppo discontinui.