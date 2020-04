Chris Smalling, difensore centrale della Roma in prestito al Manchester United, è stato accostato anche alla Juventus ma difficilmente l'inglese vestirà bianconero la prossima stagione. Ma c'è di più. Come riporta La Gazzetta dello Sport è possibile che l'inglese lasci il nostro paese tornando in Inghilterra. Soltanto in Premier League, infatti, si trovano club pronti a pagare i 25 milioni di euro richiesti dai Red Devils per il suo cartellino.