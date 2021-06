Mercoledì 30 luglio si aprirà il sipario sul calciomercato. Inizierà una sessione lunga e complicata nella quale la Juventus cerca rinforzi in ogni reparto: a partire dal centrocampo, dove Manuel Locatelli è la prima scelta di Massimiliano Allegri. Mercoledì è in programma un evento a Rimini per l'inizio delle trattative, alla giornata inaugurale della sessione estiva 2021/22 sarà presente il Sassuolo ma non la Juventus, come racconta Sky Sport, perché "non è il contesto giusto per trattare Locatelli davanti a tutti". Per questo, l'incontro tra i due club slitterà alla settimana prossima.