Il mercato apre...tardi. ​Come svelato (anche se sarebbe meglio dire confermato) dal direttore legale della FIFA Emilio Garcia SIlvero : "Le finestre di trasferimento non saranno le stesse e i giocatori non potranno essere tesserati. Il 1 luglio non si aprirà il mercato. Se una cessione si conclude il 30 giugno teoricamente il giocatore dovrebbe tornare al suo club di origine, però la finestra di tesseramento non sarà aperta, quindi l’affare non verrebbe elaborato”. Tradotto, in casa Juve, gli acquisti già fissati per la prossima stagione arriveranno dopo il primo luglio. Quando? Ancora non c'è una data ufficiale ma oltre a Dejan Kulusevski, costato 44 milioni tra bonus e parte fissa, dovranno attendere di tornare alla Continassa anche Cristian Romero e Luca Pellegrini, in prestito rispettivamente a Genoa e Cagliari.Sia in Italia che in Europa sono tanti gli acquisti già effettuati dai club per la prossima stagione. Il Chelsea ad esempio si è già assicurato l'ex compagno di squadra di De Ligt Ziyech, l'Herta Berlino ha preso dal Lione Tousart, che ha punito la Juve nell'ultimo match di Champions giocato dai bianconeri in Francia e che tiene la qualificazione ai quarti di finale in bilico. E ce ne sono tanti anche in Serie A.