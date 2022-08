Non sarà questa la sera in cui Filipsbarcherà a Caselle, accolto dai tifosi, per cominciare poi l'avventura a tinte bianconere. Il suo arrivo a Torino, infatti, è slittato. Per il trasferimento, infatti, rimangono gli ultimi dettagli burocratici da limare; ricordando che i tedeschi questa sera sono impegnati una partita importante come la Supercoppa Europea contro il Real Madrid.Proprio dopo il grande impegno, i due club potrebbero trovare finalmente la quadra per definire il tutto e dare a Kostic il via libera per volare in direzione Torino.