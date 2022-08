L'arrivo in Italia di Filippuò slittare a domani mattina. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui lasta finendo di definire alcuni piccoli dettagli relativi al suo contratto, cosa che richiede ancora un po' di pazienza. Atteso per oggi a Torino, l'esterno serbo potrebbe quindi rinviare la sua partenza alle prime ore di giovedì, ma per vederlo indossare la maglia bianconera è davvero questione di poco tempo.