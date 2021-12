I tifosi bianconeri che vorrebbero continuare a vederenella Juventus stanno iniziando a tremare. Il procuratore del numero 10 argentino,, era arrivato a Torino per concludere la trattativa, ma è improvvisamente tornato in Sudamerica. Lo rivela la Gazzetta dello Sport. Cosa sta succedendo?- Secondo la Rosea, Antun sarebbe rientrato in Argentina, ma la trattativa non sarebbe a rischio. Giocatore e club infatti avrebbero deciso insieme di rinviare a inizio 2022 la fatidica firma, posticipandola ulteriormente per problemi burocratici. Resta il fatto che, formalmente,dal 1° gennaio sarà libero di accordarsi con altre società, almeno formalmente.Per la Gazzetta, comunque, la Juventus starebbe ragionando sull'opportunità delle cifre e della spesa. Il rinnovo di Dybala consisterebbe di fatto in 10 milioni a stagione fino al 2026, che peserebbero eccome sul bilancio soprattutto in caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League. In quel caso, infatti, il rinnovo dirischierebbe di andare a togliere fondi al mercato, magari quelli che potrebbero portare a Torino un nuovo centravanti.