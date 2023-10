Dopo la notizia di Timothy Weah, che salterà i prossimi impegni della Juve, per Massimiliano Allegri arriva un altro brutto colpo in vista della Fiorentina. Danilo infatti, che sembrava in procinto di tornare ad allenarsi con la squadra nei prossimi giorni dopo la lesione subita, di conseguenza, non potrà essere convocato per la trasferta di Firenze a causa del problema muscolare che lo tormenta ormai da diversi giorni.