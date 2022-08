Slitta a domani il consulto di Paulcon il professor Bertrand. Altre ventiquattr'ore di attesa, dunque, per la, che di conseguenza deve rimandare ancora il momento delle scelte sul fronte mercato, necessariamente condizionate dai tempi di recupero del centrocampista francese, che nel fine settimana si è concesso una fuga al mare per godersi un po' di relax e rinfrescarsi le idee.Dall'infortunio patito negli Stati Uniti, intanto, sono passati ormai dieci giorni, un periodo in cui il classe 1993 è stato messo di fronte alle possibili opzioni per risolvere il problema fisico. Dipendesse da lui, come scrive Calciomercato.com,; le alternative sono l'asportazione della parte lesionata (circa due mesi di stop) o la suturazione (almeno quattro mesi e addio Mondiale). Diversi i confronti con amici ed ex compagni, oltre che naturalmente con lo staff della Juve e il CT della Francia Didier Deschamps: la scelta finale, ovviamente, spetterà a lui, che deciderà dopo il consulto con il "guru" che ha già operato, tra gli altri, Zlatan. A questo punto, però, non prima di domani.