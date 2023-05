Un nuovo accordo. I manager di Rai e Sky stanno trattando e già nella giornata di oggi potrebbe arrivare la fumata bianca per i diritti in chiaro delle partite di calcio di Europa League. Le norme AgCom prevedono che - come per la Champions League - anche le semifinali della seconda competizione europea per club – se coinvolgono squadre italiane – siano trasmesse in chiaro. Sky ha preferito cedere le partite alla Rai per monetizzare i diritti.Come scrive ItaliaOggi, le semifinali Roma-Leverkusen e Juventus-Siviglia dell’11 maggio (alle ore 21) e il ritorno di queste gare (al 18 maggio alle ore 21), più la finale di Europa League del 31 maggio potrebbero essere tutte trasmesse in chiaro.