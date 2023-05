Non sembra aver preso bene il cambio Dusan. L'attaccante serbo, protagonista di un'altra prestazione negativa con più di un'occasione gettata all'aria, è stato sostituito al 60' dilasciando il suo posto ad Arek: una scelta che pare non aver digerito, dato che al momento dell'uscita dal campo ha gettato a terra con rabbia la fascetta che gli avvolgeva la mano, con evidente nervosismo, per poi ignorare Massimiliano. Un'altra serata da dimenticare...