Occasioni: alcune. Sfortuna: tanta. Rischi: infiniti. E lacrolla, perdendo il suo fondamentale e cioè la tenuta dietro. E' 1-0 per il, è l'andata delle semifinali di Europa League che si è messa immediatamente in salita. E rischia di farsi ancor più in pendenza.Il gol è di En-Nesyri, lo "spettacolo" si è completato con un'uscita difensiva sballata dei bianconeri. Che hanno visto il fronte offensivo e perso subito dopo quello difensivo. Riuscendo nell'unica impresa da non compiere: soccombere, e a più riprese. Senza avere la forza di pungere davvero, lì avanti.