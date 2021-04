Uno dei compiti di Fabio Paratici per il mercato estivo sarà quello di trovare una valida alternativa ad Alex Sandro. Non una priorità, la tabella di marcia pone in primo piano i casi Dybala e Cristiano Ronaldo, ma la ricerca di un terzino sinistro è un obiettivo prefissato da diverse stagioni, mai soddisfatto. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il club bianconero avrebbe messo nel mirino su Marcos Acuña, esterno sinistro del Siviglia protagonista di una buona stagione. Il classe 1991 potrebbe anche rientrare in uno scambio con Bernardeschi.