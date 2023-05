Monchi, ex dirigente della Roma, ora al Siviglia, ha parlato ai media spagnoli del match contro la Juve. Queste le sue parole riportate da Marca:. Ci concederanno poche occasioni, fanno pochi errori e non ti lasciano fare quello che vuoi in campo, quindi dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni. Speriamo di essere migliori difensivamente rispetto alla gara di Manchester, giocando più al livello della gara di ritorno e vedremo cosa succede. Poi il calcio ti sorprende quando meno te lo aspetti.perché ha giocatori di qualità, mi preoccupa la loro maturità e che a livello tattico, è una squadra molto complicato. L'altro giorno si è visto come hanno affrontato l'Atalanta"