Aria di Europa League per ladi Massimiliano. Alle 21 si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium per la semifinale di andata della competizione europea, avversario il Siviglia. Gli ultimi dubbi restano da sciogliere ma è certa l'assenza di Gleison Bremer che, come dichiarato ieri in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia.La partita sarà visibile gratuitamente su Rai 1, oppure su Dazn e Sky. In gallery le probabili scelte di Massimiliano Allegri verso la super sfida.