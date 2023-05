Al 97esimo arriva il gol di Federico Gatti che regala un ritorno tutto da giocare, a Siviglia e con il Siviglia. Un 1-1 che lascia tutto aperto, nonostante il vantaggio firmato En-Nesyri avesse creato qualche pensiero di troppo. Vlahovic stecca, Angel Di Maria anche, la spinta è firmata da Iling e Paul Pogba. E Chiesa? Il suo giudizio varia da giornale a giornale, così come per Max Allegri, che come spesso accade divide.Tutte le PAGELLE dei giornali nella gallery dedicata.