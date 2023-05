Ancora vivi. Ancora forti. Ancora con una storia da raccontare. Lacolchiude i primi novanta minuti con un 1-1 al cardiopalma: dopo il vantaggio firmato En-Nesyri, la risposta targata Gatti. In pieno recupero. Anzi: pure oltre.Il Carneade per eccellenza si ritrova ancora una volta a riscrivere la storia, a cambiare le carte in tavola. E ha dare un'occasione, una in più, a una Juve a tratti spenta, a tratti brutta, per certi versi estremamente fortunata che ogni cosa sia in ballo. E che ci sia il tempo pure per ballare.Vlahovic flop, la spinta è firmata da Iling. Il finale è stato un gioco d'inerzia: difficilmente si potrà ripartire da lì. Ma è tutto ciò che di buono ha raccolto Allegri...