Le parole di, portiere del Siviglia, ai media spagnoli:"Volevamo vincere la partita, ma la Juve è un avversario impegnativo, in una semifinale UEFA niente è facile. La squadra ha chiuso con sensazioni molto positive e volendo affrontare il ritorno con questa sensazione, la mentalità e la fiducia che abbiamo sempre in Europa League, dobbiamo congratularci con la squadra. La Juventus è un ottimo rivale, con giocatori molto importanti che possono creare confusione in pochi secondi. Abbiamo difeso bene, siamo riusciti a vincere molti duelli ma ora dobbiamo pensare alla sfida di campionato contro il Valladolid e poi al ritorno. Affronteremo quella gara con la stessa speranza di sempre, vogliamo la finale".