Flop persu Rai 1. La partita è stata trasmessa in diretta in chiaro per rispettare le norme Agcom: queste impongono la trasmissione libere per gli eventi di interesse nazionale - tra i quali rientrano anche le semifinali della UEFA Europa League, se partecipano le squadre italiane - ma l'investimento non sembra abbia realmente pagato. L’incontro ha interessato 3.772.000 spettatori pari al 18% di share (pre e post nel complesso: 2.621.000 – 13.7%, nel dettaglio primo tempo: 3.880.000 – 17.6%, secondo tempo: 3.674.000 – 18.5%).