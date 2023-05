Un 1-1 che lascia tutto aperto, ma che lascia soprattutto la sensazione di una squadra ancora in balia di determinate paure, difficoltà, sensazioni. No, non è stata una bella Juventus, quella che ha affrontato il Siviglia. Se Bergamo ha rappresentato un "up" importante, la sfida più importante della stagione europea si è fatta immediatamente "down". E poco c'entra il gol di En-Nesyri. Poco aiuta persino il risultato finale.