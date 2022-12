Non è un mistero che le big europee sono interessate aIl serbo, per età e potenzialità attira molti interessi delle grandi squadre. Ne parla Tuttosport, secondo cui la Juve, nonostante metta il centravanti al centro del progetto, vuole capire se questi interessi hanno un seguito oppure no. In ogni caso, si parte dai 70 milioni più bonus che i bianconeri hanno pagato per prelevarlo dalla Fiorentina.