Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha detto la sua anche sul prossimo futuro di Nicolòe Nicolò. Ecco le sue parole: "Rovella sta andando a, comunque farlo star qui, interrompere un percorso di continuità, sarebbe dannoso per lui. Ho grande fiducia, va fatta una scelta. Fagioli credo rimarrà alla Juventus".E sulle parole dell'dell'ex Cremonese: "Non commento le parole. Se dovessi stare qui a commentare quanto detto, con questi social... A tutti viene permesso di parlare. Non commento. Fa parte del mondo del calcio. Uno giustamente può esprimere la propria opinione. Sono contento di quanto sta facendo Fagioli".