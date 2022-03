Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha fatto anche il punto della situazione dei tanti infortuni che hanno colpito di recente la Juve. Ecco le sue parole: "Non sono preoccupato, ci sono infortuni traumatici, ci sono state tante partite. Da giovedì Dybala e Bernardeschi saranno a disposizione per domenica, Rugani va molto bene e valuteremo, Alex Sandro una decina di giorni. Zakaria speriamo di riaverlo con il Villarreal, Chiellini ancora fuori. Poi ci sono Chiesa e Kaio Jorge".