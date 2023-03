Mattia De Sciglio sarà certamente un giocatore della Juve anche nella prossima stagione. A spingere verso questa soluzione c'è il contratto fino al 2025, la sua duttilità nel sapere giocare su entrambe le corsie e anche come terzo centrale e infine la stima, da sempre, di Massimiliano Allegri. La sua permanenza non è in discussione. Lo riporta Tuttosport.