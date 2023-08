Sono sette al momento i centrocampisti della Juve in rosa. Ecco perché prima di affondare per un rinforzo, Giuntoli dovrà cedere altri giocatori, nei piani, due. Uno magari in prestito tra Miretti e Nicolussi Caviglia e un altro invece a titolo definitivo. In questo senso, da monitorare sempre ciò che succede intorno a Mckennie e le sirene araba per Pogba. Lo riferisce Tuttosport.