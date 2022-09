Come racconta Tuttosport, la Juventus riparte da Monza e da Angel Di Maria. Il momento è difficile: la vittoria manca dal 31 agosto (2-0 allo Spezia) e nell’ultima settimana i bianconeri hanno pareggiato con la Salernitana tra le proteste per il pasticcio del Var e perso contro il Benfica, mettendo in salita il cammino in Champions League (0 punti dopo due partite).Ai lungodegenti Paul Pogba e Federico Chiesa - attesi in gruppo a fine ottobre, ma al top probabilmente soltanto dopo il Mondiale - si sono aggiunti gli “affaticati” Manuel Locatelli , Alex Sandro e Adrien Rabiot e gli squalificati Juan Cuadrado e Arkadiusz Milik.