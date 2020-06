La Juventus ha momentaneamente sospeso il proprio sito web, sostituendolo con un'immagine di Ronaldo e Cuadrado e la scritta Get ready get closer. Si prevedono quindi novità per quanto riguarda la casa virtuale dei bianconeri, che negli ultimi anni si sono dimostrati sempre al passo con i tempi per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica nel calcio. Così, sembra essere arrivato il momento di un restyling, in attesa di capire quali saranno - se ci saranno - le nuove funzionalità del sito Juventus, che accompagneranno i tifosi per queste ultime giornate di campionato e per le prossime stagioni.