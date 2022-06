Si accende all'improvviso una pista di mercato in uscita. Senza rinnovo, al ribasso, infatti, Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus in estate e, come racconta la Gazzetta dello Sport: "i potenziali acquirenti non mancherebbero. Innanzitutto in Premier League dove è evidente che il profilo box-to-box di Rabiot attiri l’attenzione dei grandi club. È noto per esempio che il Chelsea intenda rifondare il centrocampo, e Tuchel apprezza il francese dai tempi del Psg. Al timone del Tottenham c’è invece quel Paratici che portò Rabiot a Torino a zero. E non vanno scartati altri sbocchi, anche in altri campionati".