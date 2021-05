Fabio Paratici è ai saluti. È questo che racconta l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come l’attuale capo dell’area sportiva bianconera, in scadenza di contratto, sia giunto al termine della sua avventura con la Vecchia Signora. Al suo posto scalerà le gerarchie Federico Cherubini, sostenuto da Giovanni Manna e Matteo Tognozzi. Intanto, Parati piace in Inghilterra, dove c’è il Tottenham che ci starebbe pensando.