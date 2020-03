Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, c'è anche il Liverpool sulle tracce di Ferran Torres, esterno classe '00 del Valencia. La Juventus segue da tempo il giocatore, che ha identificato come possibile investimento a medio-lungo termine. Specialmente, Torres rappresenterebbe un'alternativa a Federico Chiesa, qualora non lasciasse la Fiorentina per arrivare in bianconero.