Nonostante il Chelsea abbia speso 55 milioni di euro per Ben Chilwell, la plenipotenziaria Marina Granovskaia fa il pugno dure sulle cessioni dei propri terzini, non rinunciando ad un euro delle sue pretese. Così, Juventus e Inter stanno aspettando per Emerson Palmieri, il cui prezzo del cartellino (sopra i 30 milioni di euro) può abbassarsi nell’ultima settimana di mercato. Intanto, come riporta la stampa inglese, il laterale azzurro è ambito anche dal West Ham.