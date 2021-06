La Juventus, pochi mesi fa, ha blindato Radu Dragusin, difensore centrale di prospettiva che quest’anno ha trovato l’esordio con la prima squadra. La società punta sul classe 2002 tanto da averne rinnovato il contratto fino al 2025 ma, nonostante questo, le offerte non mancano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Crystal Palace si sarebbe mosso con un’offerta per Dragusin, ma il giocatore avrebbe l’intenzione di giocarsi le proprie carte nella Juventus di Massimiliano Allegri.